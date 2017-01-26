 Kupa Kartal’ı Kayseri’de – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Kupa Kartal’ı Kayseri’de

    Kupa Kartal’ı Kayseri’de

    ’nda D Grubu’nu lider bitirmeyi garantileyen , bugün ’a konuk olacak. Saat 18.00’deki karşılaşma A2’den naklen yayınlanacak.

    Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan , D Grubu mücadelesini bugün Kayseri'de tamamlıyor. Geçen hafta gruptan lider çıkmayı garantileyen siyah-beyazlılar, son hafta mücadelesinde ikinci sıradaki Kayseri'ye konuk olacak. ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma saat 18.00'de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve A2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. D Grubu'nda 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan ve son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen siyah-beyazlı takım, rakibi karşısında grubu namağlup tamamlamayı hedefliyor. Grupta ikişer galibiyet ve yenilginin yanı sıra bir beraberlik alarak 7 puanda bulunan Kayserispor ise Beşiktaş'ı yenerek bir üst turda mücadele etme hakkı almaya çalışacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bugün de, diğer kupa maçlarında olduğu gibi fazla şans vermediği oyuncuları oynatması; sakatlıkları geçen futbolcuları da riske etmemesi bekleniyor.

    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:09
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