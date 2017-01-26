KAP'a bildirildi; Kiralama bedeli yok!
Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm'ü yarım sezon kiralanması konusunda kulübü Hebei China ve kendisiyle anlaştıklarını açıkladı.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır.
Hebei China kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir.
Oyuncuya 2016-2017 Sezonu için 400.000 AVRO garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:07
- Ne şovdu ama!
Toplam 6
Yorum
Eyüp KARA podolski satılamaz gol attı diye değil,. tecrübeli bir orta saha alınırsa savunmaya çözüm gelirse ozaman şampiyonluğa ortak oluruz
- Cüneyt Çakır'a maç yok!
Toplam 3
Yorum
eko bu ligde cüneyt çakır ali palabıyık mete kalkavan halis özkahya bunlara maç yönettirmicen yönettikleri maçlara bakın hep yanlış ve yanlı
- Potada derbi günü
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 futbolda bize karşı başarıları yok basketbolda hiç yok voleybolda asla yok.bu nasıl bir derbi allah aşkına bırakın bu işleri be.!!
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