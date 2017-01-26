 KAP'a bildirildi; Kiralama bedeli yok! – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    KAP'a bildirildi; Kiralama bedeli yok!

    KAP'a bildirildi; Kiralama bedeli yok!

    Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm'ü yarım sezon kiralanması konusunda kulübü Hebei China ve kendisiyle anlaştıklarını açıkladı.

    Siyah beyazlı kulüp, eski futbolcusunun kiralama bedeli için Çin ekibi Hebei China'ya herhangi bir ücret ödemeyecek; Ersan Adem Gülüm'e ise 400.000 € maaş verilecek.

    Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

    Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır.

    Hebei China kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir.

    Oyuncuya 2016-2017 Sezonu için 400.000 AVRO garanti ücret ödenecektir.

    Ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:07
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