Evine hoşgeldin Gülüm
Geçen Ocak’ta 7 milyon euro’ya Çin’in Hebei China Fortune takımına satılan 29 yaşındaki tecrübeli stoper, 6 aylığına kiralanıyor... Ersan, Çin’de 24 resmi maçta 2 gol kaydetti.
Beşiktaş, transfer döneminde atağa kalktı ve eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ü yeniden renklerine kattı. Geçen sezon 7 milyon euro'ya Beşiktaş'tan Çin'in Hebei China Fortune takımında transfer olan 29 yaşındaki savunmacı bir yıl sonra eski kulübüne 6 aylığına kiralık olarak geri dönüyor. Beşiktaş yönetimi, dün sabah saatlerinde Ersan Gülüm'ün geçici transferi konusunda Hebei China Fortune kulübü ve kendisiyle görüşmelerin başladığını KAP'a bildirirken; Ersan Adem Gülüm de pasaport fotoğrafıyla 'yolculuk başlasın' mesajını paylaşarak Türkiye'ye doğru yola çıktığını taraftarlara duyurdu. Ersan Gülüm, daha önce Beşiktaş'ta 5.5 sezon forma giydi. Siyah-beyazlı ekibin, 2010-2011 sezonu öncesi Adanaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı futbolcunun bonservisi bir sezon sonra 2 milyon euro karşılığında alındı.
5.5 SEZON OYNADI
Ersan, 5.5 sezonda Beşiktaş'ta 94'ü Süper Lig, 13'ü Türkiye Kupası, 19'u da Avrupa kupalarında olmak üzere toplamda 126 resmi maçta forma giydi. Stoper mevkisinde görev yapan 29 yaşındaki Ersan Gülüm, Çin Süper Ligi'nde bir sezonda 24 maçta sahaya çıktı ve rakip filelere 2 gol gönderdi. Bu arada Ersan'ın son dönemdeki idman programının bizzat Beşiktaş'ın antrenörleri tarafından hazırlandığı ve buna göre çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
FOTOMAÇ NE DERSE O!
Türk Spor Basını'nın 1 numarası FOTOMAÇ, Ersan Gülüm transferini okuyucularına duyuran ilk gazete oldu. FOTOMAÇ, 11 Ocak'taki sayısında 'Geri dön Gülüm' başlığıyla verdiği haberde Ersan'ın geri dönmek istediğini; 13 Ocak'taki sayısında da "Hoşgeldin Gülüm' başlığıyla transferin artık sadece imzalara kaldığını yazdı.
5.5 SEZON OYNADI
Ersan, 5.5 sezonda Beşiktaş'ta 94'ü Süper Lig, 13'ü Türkiye Kupası, 19'u da Avrupa kupalarında olmak üzere toplamda 126 resmi maçta forma giydi. Stoper mevkisinde görev yapan 29 yaşındaki Ersan Gülüm, Çin Süper Ligi'nde bir sezonda 24 maçta sahaya çıktı ve rakip filelere 2 gol gönderdi. Bu arada Ersan'ın son dönemdeki idman programının bizzat Beşiktaş'ın antrenörleri tarafından hazırlandığı ve buna göre çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
FOTOMAÇ NE DERSE O!
Türk Spor Basını'nın 1 numarası FOTOMAÇ, Ersan Gülüm transferini okuyucularına duyuran ilk gazete oldu. FOTOMAÇ, 11 Ocak'taki sayısında 'Geri dön Gülüm' başlığıyla verdiği haberde Ersan'ın geri dönmek istediğini; 13 Ocak'taki sayısında da "Hoşgeldin Gülüm' başlığıyla transferin artık sadece imzalara kaldığını yazdı.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
Evine hoşgeldin Gülüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.