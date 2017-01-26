Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlıların Çin Ligi takımlarından Hebei China Fortune takımından transfer ettiği Ersan Gülüm, sağlık kontrolünden geçti. Sabah saatlerinde Türkiye'ye gelen savunma oyuncusu sağlık kontrolünde bir sıkıntı yaşamadı.



Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi ile ilgili kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.