Ersan Gülüm sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlıların Çin Ligi takımlarından Hebei China Fortune takımından transfer ettiği Ersan Gülüm, sağlık kontrolünden geçti. Sabah saatlerinde Türkiye'ye gelen savunma oyuncusu sağlık kontrolünde bir sıkıntı yaşamadı.
Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi ile ilgili kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.
Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi ile ilgili kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma’nın derdi başka
Toplam 18
Yorum
Mert Bu kafayla ancak İngiltere 2.liginde oynarsın, talibi çıkarsa yollayın bu adamı, brumada yıldız olabilecek mantelite yok!
- Fener'e Arap 'Messi'
Toplam 7
Yorum
POYRAZ Güncel piyasa değeri 3:50 milyon euro abartılmış biraz kulübü tarafından fiyatı
- Bruma’nın derdi başka
Toplam 18
Yorum
aslan kardeşim gitmek istiyorsa getirir istenilen parayı nereye giderse gider bu kadar basit disiplinsiz davranıyorsada verirsin cezasını olur bit
Ersan Gülüm sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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