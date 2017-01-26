Beşiktaş zorunlu iniş yaptı

Türkiye Kupası grup aşaması son maçında Kayserispor ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hava şartları nedeniyle Kayseri'ye henüz gidemedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu mücadelesinde bu akşam saat 18.00'de Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş Takımı'nın uçağı Kayseri'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Adana'ya iniş yapmak zorunda kaldı.



Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan saat 11.00'de hareket etmesi planlanan ancak gecikmeli olarak kalkabilen ve Kayseri'ye inemeyeceği belli olunca Adana'ya yönlendirilen kafilenin uçağı az önce Şakirpaşa Havalimanı'na iniş yaptı.



Siyah-Beyazlı kafilenin Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maça yetişip yetişemeyeceği şüpheli.



Yedek oyuncuların yer aldığı Beşiktaş takımı Adana'dan Kayseri'ye karayolu ile hareket ederken en az 3.5-4 saatlik yol katedeceği tahmin ediliyor.



Kış şartları nedeniyle yollarda sorun yoksa Siyah-Beyazlılar maç saatine yaklaşık 1 saat kala Kayseri'ye ulaşabilecek. Şakirpaşa Havalimanı apronundan direkt otobüse bindirilmesi beklenen kafile direkt stada gidecek. Yolda gecikme olmazsa TFF'nin maçı 18.00'de; olması durumunda ise 19.00 veya 20.00 gibi ileri bir saate erteleyerek bugün mutlaka oynatacağı öğrenildi.