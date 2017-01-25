Yalçın Karadeniz seçimi ‘iptal’ ettirdi

29 Ocak Pazar günü yapılması planlanan Beşiktaş Divan Başkanlığı seçimi, mevcut Başkan Yalçın Karadeniz'in mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle yapılamayacak. Karadeniz'in mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararında şu ifadeler yer aldı; "İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017'ye 16 esas sayılı kararıyla; 29 Ocak 2017'de yapılacak olan Divan Kurulu Seçimli toplantısını almış olduğu kararla durdurdu."