Yalçın Karadeniz seçimi ‘iptal’ ettirdi
29 Ocak Pazar günü yapılması planlanan Beşiktaş Divan Başkanlığı seçimi, mevcut Başkan Yalçın Karadeniz'in mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle yapılamayacak. Karadeniz'in mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararında şu ifadeler yer aldı; "İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017'ye 16 esas sayılı kararıyla; 29 Ocak 2017'de yapılacak olan Divan Kurulu Seçimli toplantısını almış olduğu kararla durdurdu."
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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