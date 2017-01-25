Ve Caner Erkin koşulara başladı
Beşiktaş'ta aşil tendonu kopan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Caner Erkin'den sevindirici haber geldi.
Siyah-beyazlı futbolcu, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde dün sabah sahada koşu yaptı. Ameliyat sonrası normal tedavi süresi 6 ay olan sakatlığını beklenenden daha kısa sürede atlatmaya başlayan Caner Erkin'in ligin son 6-7 maçına yetişmesi bekleniyor. Caner'in bir kaç hafta sonra top çalışmalarına da başlayacağı öğrenildi.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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