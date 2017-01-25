 Ve Caner Erkin koşulara başladı – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Ve koşulara başladı

    Ve Caner Erkin koşulara başladı

    Beşiktaş'ta aşil tendonu kopan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan 'den sevindirici haber geldi.

    Siyah-beyazlı futbolcu, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde dün sabah sahada koşu yaptı. Ameliyat sonrası normal tedavi süresi 6 ay olan sakatlığını beklenenden daha kısa sürede atlatmaya başlayan 'in ligin son 6-7 maçına yetişmesi bekleniyor. Caner'in bir kaç hafta sonra top çalışmalarına da başlayacağı öğrenildi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:57
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