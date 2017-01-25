''Türkiye'de futbol atmosferi harika''
Beşiktaş'ın peşinde olduğu Eduard Sobol, kiralık olarak oynadığı Zorya Luhansk takımının kamp çalışmaları için Antalya'ya geliyor.
Siyah-beyazlılar, sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi için 21 yaşındaki futbolcunun haklarını elinde bulunduran Shaktar Donetsk kulübüyle anlaştı. Oyuncuyla da söz kesen yönetim, yabancı kontenjanında yer açmak için futbolcu temsilcilerinden süre istedi. Siyah-beyazlılar Rhodolfo'nun kiralık olarak bir başka takıma verilmesi üzerinde çalışıyor.
BEŞİKTAŞ MI, NEDEN OLMASIN!
Beşiktaş'ın peşinde olduğu Eduard Sobol, transferiyle hakkında yöneltilen sorulara verdiği yanıtla siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı. Sobol, "Beşiktaş mı? Neden olmasın. Kariyerime orada devam etmek isterim. Türkiye'de futbol atmosferi harika. Kısa bir süre önce bu deneyimi tattım" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ MI, NEDEN OLMASIN!
Beşiktaş'ın peşinde olduğu Eduard Sobol, transferiyle hakkında yöneltilen sorulara verdiği yanıtla siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı. Sobol, "Beşiktaş mı? Neden olmasın. Kariyerime orada devam etmek isterim. Türkiye'de futbol atmosferi harika. Kısa bir süre önce bu deneyimi tattım" ifadelerini kullandı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
Toplam 5
Yorum
Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 37
Yorum
BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
''Türkiye'de futbol atmosferi harika'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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