 ''Türkiye'de futbol atmosferi harika'' – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    ''Türkiye'de futbol atmosferi harika''

    ''Türkiye'de futbol atmosferi harika''

    Beşiktaş'ın peşinde olduğu Eduard , kiralık olarak oynadığı Zorya Luhansk takımının kamp çalışmaları için Antalya'ya geliyor.

    Siyah-beyazlılar, sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi için 21 yaşındaki futbolcunun haklarını elinde bulunduran Shaktar Donetsk kulübüyle anlaştı. Oyuncuyla da söz kesen yönetim, yabancı kontenjanında yer açmak için futbolcu temsilcilerinden süre istedi. Siyah-beyazlılar Rhodolfo'nun kiralık olarak bir başka takıma verilmesi üzerinde çalışıyor.

    BEŞİKTAŞ MI, NEDEN OLMASIN!
    Beşiktaş'ın peşinde olduğu Eduard , transferiyle hakkında yöneltilen sorulara verdiği yanıtla siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı. Sobol, "Beşiktaş mı? Neden olmasın. Kariyerime orada devam etmek isterim. Türkiye'de futbol atmosferi harika. Kısa bir süre önce bu deneyimi tattım" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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