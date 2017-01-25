 Tolgay Arslan zam istedi – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    zam istedi

    Tolgay Arslan zam istedi
    Beşiktaşlı 'dan, sürpriz bir çıkış geldi. Yönetime başvuran oyuncunun menajeri Kees Vos, sözleşme şartlarının iyileştirilmesini istedi. Tolgay'ın şu anda 1 milyon 450 bin euro kazandığını ancak transfer edilmek istenen Mehmet Ekici'ye 2 milyon euro teklif edilmesinin oyuncusunu rahatsız ettiğini söyledi. Vos, Tolgay'ın sözleşmesini yenilemek istediğini ama yılda en az 2 milyon euro istediğini yönetime iletti.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:56
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