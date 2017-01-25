Kartal’dan süper final
Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu son maçında Alman ekibi Riesen Ludwigsburg’u 3 sayı farkla yendi.
Liderliği daha önce garantileyerek son 16 turunda mücadele hakkı kazanan siyah-beyazlı takım, grup maçlarını 12 galibiyetle tamamladı. MHP Riesen ise 6. yenilgisini aldı.
Siyah-beyazlı takım, maçın ilk dakikasından itibaren üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi. Roll'ün üç sayılık basketiyle 6. dakikada 6 sayılık (13-7) üstünlük yakalayan Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği de 24-22 önde tamamladı.
Maçın ikinci periyoduna savunmada iyi başlayan ev sahibi ekip, rakibi karşısında 4,5 dakika sayı yemedi. Hücumda da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, Stimac'ın pota altı basketiyle 17. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 42-26. Siyah-beyazlı takım, kalan dakikalarda hücumdaki konsantrasyonunu kaybedince sayı bulamasa da soyunma odasına 42-33 önde gitti.
MHP Riesen, ilk yarının son dakikalarıdaki iyi oyununu ikinci yarıya taşıdı ve Trice'ın üç sayılık baketiyle 27. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 54-50. Thompson'ın üç sayılık basketiyle toparlanan Beşiktaş Sompo Japan, maçın üçüncü çeyreğini 61-55 önde geçti.
Konuk ekip, maçın son dakikasına kadar oyunu bırakmadı ve Cotton'ın üç sayılık basketiyle 39. dakikada farkı bir sayıya (81-80) indirdi. Thompson ile kritik bir basket bulan Beşiktaş Sompo Japan, Roll'ün sayılarıyla karşılaşmayı 88-85 kazandı.
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Radomir Vojinovic (Karadağ), Borys Shulga (Ukrayna)
Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 3, Weems 6, Roll 14, Strawberry 16, Stimac 17, Thompson 7, Sertaç Şanlı 7, Clark 14, Erkan Veyseloğlu, Doğan Şenli, Muratcan Güler 2, Şafak Edge 2
MHP Riesen: Cotton 9, Martin 11, Trice 11, Hammonds 8, Thiemann 2, Cooley 12, Breunig 3, Toppert 9, Loesing 8, Crawford 12
1. Periyot: 24-22
Devre: 42-33
3. Periyot: 61-55
Beş faulle çıkan: 39.53 Cooley (MHP Riesen)
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:39
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
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