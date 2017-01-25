Kara sevda geri dönüyor
Demba Ba, pazartesi günü İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Raporlar temiz çıkarsa 6 aylığına kiralanacak. Senegalli forvete yıllık 1 milyon 250 bin euro ödenecek.
Beşiktaş'ta yeniden Demba Ba sesleri yükselmeye başladı... Golcü transferi için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda sürpriz bir Demba Ba gelişmesi yaşandı. Şubat ayında sahalara dönmesi beklenen 32 yaşındaki Senegalli yıldız, "Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum" sözleriyle yönetimle özel bir görüşme gerçekleştirmişti. Demba Ba'nın pazartesi günü İstanbul'a gelerek detaylı sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi. Temmuz ayında sol bacak kaval kemiği kırılan Demba Ba, yaklaşık 1 ay önce koşulara başladı. Kısa süre önce topla antrenmanlara da başlayan yıldız futbolcu ile ilgili karar, raporlarının incelenmesinin ardından verilecek. Tecrübeli forvetin sağlık kontrollerinde bir sorun yaşanmazsa en geç salı günü resmi sözleşmeye imza atılacak.
KİRALAMA BEDELİ YOK
Siyah-beyazlılar, Demba Ba için kiralama formülü uygulayacak. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Çin'in Shanghai Greenland Shenhua takımına 13 milyon euro'ya sattığı Demba Ba için Çin ekibine herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek, Senegalli oyuncu ise 6 ay için Beşiktaş'tan 1 milyon 250 bin euro kazanacak.
KESİNLİKLE SAĞLAM OLMALI!
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, Demba Ba konusunda, "Kendisi büyük bir sakatlık geçirdi ama şu an düzeldi ve buraya gelmek istiyor. İyi bir Demba Ba'ya kimse hayır diyemez. En büyük çekincemiz sakatlığı" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de Demba Ba için, "Gittiği günden bu yana gönlü burada olan bir futbolcu. Her zaman Beşiktaş'a gelmek istiyor" yorumunu yapmıştı.
KİRALAMA BEDELİ YOK
Siyah-beyazlılar, Demba Ba için kiralama formülü uygulayacak. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Çin'in Shanghai Greenland Shenhua takımına 13 milyon euro'ya sattığı Demba Ba için Çin ekibine herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek, Senegalli oyuncu ise 6 ay için Beşiktaş'tan 1 milyon 250 bin euro kazanacak.
KESİNLİKLE SAĞLAM OLMALI!
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, Demba Ba konusunda, "Kendisi büyük bir sakatlık geçirdi ama şu an düzeldi ve buraya gelmek istiyor. İyi bir Demba Ba'ya kimse hayır diyemez. En büyük çekincemiz sakatlığı" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de Demba Ba için, "Gittiği günden bu yana gönlü burada olan bir futbolcu. Her zaman Beşiktaş'a gelmek istiyor" yorumunu yapmıştı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
Toplam 5
Yorum
Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 37
Yorum
BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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