Ersan’da son tango
Ersan Gülüm, Çinli yetkilileri Beşiktaş için ikna etti. Yıldız oyuncu bu hafta İstanbul’da geliyor.
Beşiktaş'ta Ersan Adem Gülüm transferinde sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz sezon Ocak ayında siyah-beyazlılardan Hebei China Fortune ekibine transfer olan tecrübeli oyuncu yeniden Türkiye'ye dönüyor. Beşiktaş'ın Ersan Gülüm için Çin ekibiyle 6 aylığına kiralık olarak anlaşmaya vardığı öğrenildi. Hebei China Fortune kulübü yetkilileriyle uzun süredir görüşmelerde bulunan ve Çinli yetkilileri ikna etmeyi başaran Ersan Gülüm'ün 1-2 gün içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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