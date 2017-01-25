 Ersan’da son tango – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Ersan’da son tango

    Ersan’da son tango

    , Çinli yetkilileri Beşiktaş için ikna etti. Yıldız oyuncu bu hafta İstanbul’da geliyor.

    Beşiktaş'ta Ersan Adem Gülüm transferinde sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz sezon Ocak ayında siyah-beyazlılardan Hebei China Fortune ekibine transfer olan tecrübeli oyuncu yeniden Türkiye'ye dönüyor. Beşiktaş'ın için Çin ekibiyle 6 aylığına kiralık olarak anlaşmaya vardığı öğrenildi. Hebei China Fortune kulübü yetkilileriyle uzun süredir görüşmelerde bulunan ve Çinli yetkilileri ikna etmeyi başaran Ersan Gülüm'ün 1-2 gün içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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