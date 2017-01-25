Beşiktaş'ta divan başkanlık kurulu seçimi ertelendi
Beşiktaş Kulübünün 29 Ocak Pazar günü yapılacağını duyurduğu olağanüstü divan başkanlık kurulu seçimi, mahkeme tarafından verilen ihtiyati tedbir kararı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "29 Ocak Pazar günü yapılacağı duyurulan olağanüstü divan başkanlık kurulu seçimi, mahkeme tarafından verilen ihtiyati tedbir kararı uyarınca ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş Kulübü Disiplin Kurulunun verdiği kınama cezası nedeniyle Yalçın Karadeniz'in divan kurulu başkanlığı düşmüştü.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:01
- Alex Telles kavgası
Toplam 5
Yorum
Socrat Ali kırcı haklısın dostum. Bu futbolcu Turkiye'deyken kimse yüzüne bakmıyordu. Transfer olunca kuş mu kondurdu şimdi. Ayıp valla
- Fenerbahçe'den bilet tepkisi
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Yorum
Sneijder_W Kayserispor'un forma rengini bilen 4 (dört) febeliye bedava bilet vereceğim. 4 yıldızın şerefine dört kişiye. Madem pahalı diyorsunuz işte
- Fenerbahçe - Amed Sportif | Canlı Yayın
Toplam 1
Yorum
Sneijder_W Boşuna masraf ediyorlar kupayı kimin alacağı belli. Müzemizde yer kalmadı ama olsun. Gerekirse AVM'lerde depo kiralarız.
Beşiktaş'ta divan başkanlık kurulu seçimi ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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