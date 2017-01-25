 Beşiktaş'ta divan başkanlık kurulu seçimi ertelendi – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    'ta divan başkanlık kurulu seçimi ertelendi

    Beşiktaş'ta divan başkanlık kurulu seçimi ertelendi

    Kulübünün 29 Ocak Pazar günü yapılacağını duyurduğu olağanüstü divan başkanlık kurulu seçimi, mahkeme tarafından verilen ihtiyati tedbir kararı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "29 Ocak Pazar günü yapılacağı duyurulan olağanüstü divan başkanlık kurulu seçimi, mahkeme tarafından verilen ihtiyati tedbir kararı uyarınca ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.

    Kulübü Disiplin Kurulunun verdiği kınama cezası nedeniyle Yalçın Karadeniz'in divan kurulu başkanlığı düşmüştü.

    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:01
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