 Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    , maçına hazır

    Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

    D Grubu 6. ve son hafta maçında yarın 'a konuk olacak , eksik kadroyla hazırlıklarını tamamladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapan futbolcular, izinli olduğu için katılmadı.

    karşılaşmasında görev yapması beklenen oyuncular ise pas çalışmalarının ardından tek kale maç oynadı. Antrenman, kanat ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.

    Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Caner Erkin, topla çalışmalara başladı.

    Antrenmanda bir süre saha kenarında koşan deneyimli oyuncu, daha sonra bireysel antrenör eşliğinde topla çalışmalar gerçekleştirdi.

    'ta bugün izin yapan futbolcular, yarın gerçekleştirilecek çift idmanla Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor ile oynanacak maçın hazırlıklarına başlayacak.

    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:46
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