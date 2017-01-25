Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, eksik kadroyla hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapan futbolcular, izinli olduğu için katılmadı.
Kayserispor karşılaşmasında görev yapması beklenen oyuncular ise pas çalışmalarının ardından tek kale maç oynadı. Antrenman, kanat ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Caner Erkin, topla çalışmalara başladı.
Antrenmanda bir süre saha kenarında koşan deneyimli oyuncu, daha sonra bireysel antrenör eşliğinde topla çalışmalar gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ta bugün izin yapan futbolcular, yarın gerçekleştirilecek çift idmanla Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor ile oynanacak maçın hazırlıklarına başlayacak.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:46
- Japonlar cimri çıktı
Toplam 7
Yorum
,,,,,,,,,,,,,, kobe siz hayırdır alman milli takımında 10 numara giymiş dünya şampiyonluğu yaşamış bi adamı 3 milyona mı alcaksınız
- Hamit’in yerine Jordan Ferri
Toplam 11
Yorum
............. transfer istemiyoruz yönetim defolun gidin gider ayak cebinizi doldurcak transferler yapmayın
- Fener'den Eto'o atağı
Toplam 140
Yorum
ramiz dayı eto tek başına bir takım..düşünene.
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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