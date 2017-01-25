Beşiktaş KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm'ün transferi için görüşmelere başlandığını Borsa'ya bildirdi.
Beşiktaş, Çin'in Hebei China Fortune ekibinde forma giyen eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ü kiralamak için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, "Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Stoper mevkisinde görev yapan 29 yaşındaki Ersan Adem Gülüm, Çin Süper Lig'inde bir sezonda 24 maçta sahaya çıktı.
Beşiktaş'ta 5,5 sezon oynadı
Ersan Adem Gülüm, daha önce Beşiktaş'ta 5,5 sezon forma giydi.
Siyah-beyazlı kulübün, 2010-2011 sezonu öncesi Adanaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı futbolcunun, bir sezon sonra 2 milyon avro karşılığında bonservisi alındı.
Ersan Adem Gülüm, 5,5 sezonda Beşiktaş'ta 94'ü Süper Lig, 13'ü Türkiye Kupası, 19'u da Avrupa kupalarında olmak üzere toplamda 126 resmi maçta oynadı.
Sosyal medyadan paylaştı
Ersan Adem Gülüm sabah saatlerinde havaalanında çektiği bu fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak Beşiktaş'a transferini duyurmuştu.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:22
- Fener'den Eto'o atağı
Toplam 50
Yorum
arslan etoya hiç gerek yok.çünkü rvp, sow ve fernandao etodan 2 kat daha iyi. fb ye kesinlikle orta saha lazım. otonun yaşı son senesi oynayamaz
- Nereye Bruma!
Toplam 15
Yorum
özgür Para ederken satın şımardımı işimiz zor.
- De Jong Akhisar maçında cezalı
Toplam 11
Yorum
yaşar Dikkat edilirse De Jonk'un takıma önemli bir katkısının olmadığı görülür.Orada en iyisi Tolga.İşten anlayan bir teknik adam bu günkü halleriyle De Jonk ve Brumayı takımda oynatmaz.Buna Sabri de dahil.
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