 Beşiktaş KAP'a bildirdi – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş KAP'a bildirdi

    Beşiktaş KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm'ün transferi için görüşmelere başlandığını Borsa'ya bildirdi.

    Beşiktaş, Çin'in Hebei China Fortune ekibinde forma giyen eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ü kiralamak için görüşmelere başlandığını duyurdu.

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, "Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

    Stoper mevkisinde görev yapan 29 yaşındaki Ersan Adem Gülüm, Çin Süper Lig'inde bir sezonda 24 maçta sahaya çıktı.

    Beşiktaş'ta 5,5 sezon oynadı

    Ersan Adem Gülüm, daha önce Beşiktaş'ta 5,5 sezon forma giydi.

    Siyah-beyazlı kulübün, 2010-2011 sezonu öncesi Adanaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı futbolcunun, bir sezon sonra 2 milyon avro karşılığında bonservisi alındı.

    Ersan Adem Gülüm, 5,5 sezonda Beşiktaş'ta 94'ü Süper Lig, 13'ü Türkiye Kupası, 19'u da Avrupa kupalarında olmak üzere toplamda 126 resmi maçta oynadı.

    Sosyal medyadan paylaştı

    Ersan Adem Gülüm sabah saatlerinde havaalanında çektiği bu fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak Beşiktaş'a transferini duyurmuştu.

    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:22
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