U21’ler berabere
Beşiktaş U21 takımı, ligin 18. hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Alanya Egemenlik Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, siyahbeyazlı takımın ikinci yarıdaki golleri Burak Yamaç ve Muhammet Durmuş'tan geldi.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:14
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