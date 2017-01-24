 U21’ler berabere – Fotomaç – 24 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    U21’ler berabere

    U21’ler berabere
    takımı, ligin 18. hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Alanya Egemenlik Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, siyahbeyazlı takımın ikinci yarıdaki golleri Burak Yamaç ve Muhammet Durmuş'tan geldi.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    U21’ler berabere haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.