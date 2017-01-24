 Tolgay’dan itiraf – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Tolgay’dan itiraf

    Tolgay’dan itiraf

    Beşiktaşlı yıldız, transferiyle ilgili net konuştu: “Trabzonspor’u ben de duydum. Başka takımlar da var. Transfer dönemi açık. Her şey olabilir”

    'ın yıldız isimlerinden , maç sonunda kısa bir değerlendirme yaparken transfer iddialarına da yanıt verdi. Tolgay, "Kazanmak çok önemliydi. Farklı kazanmak da, takıma moral getirdi. Maça iyi başladık. Sonra kendi kendimize gol attık neredeyse. Hak ettiğimiz 3 puanla dönüyoruz. Sevinçliyiz" ifadesini kullandı.

    'TRABZONSPOR'U DUYDUM'
    Tolgay, transferiyle ilgili soruya "Bu işlere girmiyorum. Menajerim ilgileniyor. Trabzonspor'u ben de duydum. Başka takımlar da var. Beşiktaş'ta mutluyum ama bekleyelim. Transfer dönemi açık, her şey olabilir. Ama iyi teklif gelir, kulübün yararına olacaksa ve kulüp "Git" derse görüşürüz, "Sözleşme uzatalım" derse yine masaya otururuz" diye yanıt verdi.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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