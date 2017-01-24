“Sus” işareti yaptı
Cenk Tosun, 17. dakikada rakiple girdiği ikili mücadelenin ardından hakemin faul vermesi sonrası oldukça sinirlenerek hakeme itirazlarda bulundu ve sarı kart gördü. Bu pozisyon sırasında Güneş, Cenk'e bağırarak "Sus" işareti yaptı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
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