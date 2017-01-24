Skandal penaltı kararı
Kaleci Fabri 53’üncü dakikada ceza sahasına giren Doneld Guerrier’in topunu nizami bir şekilde çeldi. Hakem Alper Ulusoy skandal bir penaltı kararı verdi.
Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı Alanyaspor maçının hakemi Alper Ulusoy, skandal bir penaltı kararına imza attı. Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisi Fabricio, karşılaşmanın 53. dakikasında Alanyasporlu oyuncu Doneld Guerrier ile karşı karşıya kaldı. Fabricio, oyun kuralları içeresinde ve nizami bir şekilde topa müdahale ederken Alper Ulusoy tüm futbolseverleri şaşkına çeviren bir karar verdi ve 'penaltı' noktasını gösterdi. Başta Fabri olmak üzere tüm siyah-beyazlı oyuncular karara büyük tepki göstermelerine rağmen, hakem Alper Ulusoy bu kararından vazgeçmedi, üstüne bir de Fabricio'ya sarı kart gösterdi.
Bu arada karşılaşmada bir diğer tartışılacak karar da 13. dakikada yaşandı. İlk golün asistini yapan Quaresma'nın yaptığı ortada Babel kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalkmıştı. Beşiktaşlı futbolcuların yoğun itirazlarına rağmen karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy yardımcısı Ali Saygın Ögel'in kaldırdığı bayrağı dikkate alarak golü geçersiz saydı.
Spor yazarı Ahmet Çakar, hakem Ulusoy'un penaltı kararı için, "Türk hakemlerinin bilinç altları çok kirli. Fabri'nin hareketine, plaj futbolunda hayatında hiç hakemlik yapmamış bir teyze bile penaltı vermez" yorumunu yaptı.
Bu arada karşılaşmada bir diğer tartışılacak karar da 13. dakikada yaşandı. İlk golün asistini yapan Quaresma'nın yaptığı ortada Babel kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalkmıştı. Beşiktaşlı futbolcuların yoğun itirazlarına rağmen karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy yardımcısı Ali Saygın Ögel'in kaldırdığı bayrağı dikkate alarak golü geçersiz saydı.
Spor yazarı Ahmet Çakar, hakem Ulusoy'un penaltı kararı için, "Türk hakemlerinin bilinç altları çok kirli. Fabri'nin hareketine, plaj futbolunda hayatında hiç hakemlik yapmamış bir teyze bile penaltı vermez" yorumunu yaptı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:00
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