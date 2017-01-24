Sandro Wagner sürprizi
Alman ekibi Hoffenheim'ın golcüsü Sandro Wagner'in Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı takımın eski oyuncusu Ali Polat, yaptığı açıklamada "Gomez, Beşiktaş'a dönmek istiyor. Yöneticiler Bayern Münih maçını izlemeye geldiler. Onlara Wagner'i önerdim. Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor" dedi. 29 yaşındaki santrfor bu sezon 18 maçta 11 gol kaydetti.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:16
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