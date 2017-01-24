''Sadece topa dokundum''
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Fabricio Ramirez, karşılaşmanın ardından penaltı pozisyonunu değerlendirdi.
İspanyol file bekçisi, hakemin Beşiktaş aleyhine verdiği penaltı için, "Sadece topa dokundum, bence penaltı değildi. Haksızlığa uğrayınca böyle tepkiler olabiliyor, çok da söylenecek bir şey yok" dedi. Bu arada, rakibiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Vagner Love'ın ayağı Fabri'nin yüzüne geldi. İspanyol kalecinin alnı ve gözünde kızarıklık oluştu.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:52
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