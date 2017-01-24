Rıza Çalımbay da izledi
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayı Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da tribünden takip etti. Gelecek hafta Alanya'yı sahasında konuk edecek olan Çalımbay hem eski takımını izledi, hem de yardımcısı Servet Çetin ile rakibini analiz etme fırsatı buldu.
- 24 Ocak 2017, Salı
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