 Rıza Çalımbay da izledi – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    da izledi

    Rıza Çalımbay da izledi
    'ın ile oynadığı karşılaşmayı Teknik Direktörü da tribünden takip etti. Gelecek hafta Alanya'yı sahasında konuk edecek olan Çalımbay hem eski takımını izledi, hem de yardımcısı Servet Çetin ile rakibini analiz etme fırsatı buldu.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
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