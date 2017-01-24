Oteli ayağa kaldırdı
Siyah-beyazlı beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş kamp yaptıkları otelde kablolu yayın olmaması üzerine Afrika Kupası'nda mücadele eden Aboubakar'ı izlemek için tivibu yayını kurdurttu. 1 saat içinde yetkililerce kurulan tivibu'da maç izledi. Kamerun ile Gabon 0-0 kaldı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:53
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