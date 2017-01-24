 Matej Mitroviç siftah yaptı – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Matej Mitroviç siftah yaptı

    Matej Mitroviç siftah yaptı
    Siyah-beyazlı-beyazlı ekipte ara transferde kadroya katılan Matej Mitrovic, dün 66. dakikada oyuna girerek ligde siftah yaptı. Tolga, Tolgay, Beck, Ömer, Gökhan İnler ve Necip, kulübede yer aldı. Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Aboubakar, Aytemiz Alanyaspor deplasmanının kadrosuna alınmadı
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:39
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