Martinez kadro dışı!
Beşiktaş’ın istediği Kolombiyalı forvetin adı, Asya Şampiyonlar Ligi’ne gönderilen kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Jackson Martinez konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Guangzhou Evergrande takımının teknik direktörü Felipe Scolari, Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadroya Kolombiyalı futbolcuyu almadı. Bu durum Martinez'in kesin olarak ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Beşiktaş'ın yüksek bonservisi nedeniyle kiralamayı düşündüğü 30 yaşındaki forvetin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu olurken, İspanyol basınında da tecrübeli golcünün Çin ekibinden ayrılabileceğini belirtildi. Guangzhou Evergrande'nin 2016'nın Şubat'ında Atletico Madrid'den 42 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Martinez'in 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:51
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