Kartal dörtlüleri yaktı!
Alanya’yı ilk maçtaki gibi yine dörtleyerek liderliğe yükselen Beşiktaş, tam gaz şampiyonluğa koşuyor. Kara Kartal, muhteşem futbolunu 4-1'lik galibiyetle taçlandırırken Quaresma 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek, liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Siyahbeyazlı takım, son iki haftada yakaladığı galibiyet serisini dün de devam ettirirken; G.Antep ve Osmanlı maçlarının ardından Alanya'yı da mağlup etti. Kara Kartallar, Medipol Başakşehir'in F.Bahçe'ye yenilmesinin ardından yakaladığı liderlik fırsatını bu kez kaçırmadı ve 17 hafta sonra 41 puanla liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Siyah-beyazlılar perdeyi 13'üncü dakikada harika bir organize atak sonrası Cenk Tosun'un kafa golüyle açtı. 39'da Babel kalitesini konuşturdu ve farklı ikiye çıkardı. Gecenin yıldızı Quaresma, 48'te skoru 3-0'a getirirken, 54'te Vagner Love'un penaltısıyla fark ikiye indi. Son sözü ise 73'te Marcelo söyledi. Kara Kartal deplasmandan 4-1'lik galibiyetle ve lider olarak İstanbul'a döndü.
DEPLASMANDA ŞOV YAPIYOR
Beşiktaş, Süper Lig'in son üç sezonunda deplasmanda oynadığı 44 maçta 29 kez kazandı ve %66'lık bir galibiyet oranı yakaladı. Beşiktaş bu sezon 10 dış saha maçında 6 galibiyet, geçen sezon 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi; önceki sezon ise 12 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Beşiktaş böylece son üç sezonda deplasmanda oynadığı 44 maçta 94 puan topladı ve 2,14 puan ortalamasına ulaştı.
ALANYA DEMEK, GOL DEMEK
Aytemiz Alanyaspor bu sezon maçlarında en çok gol olan takım oldu. Akdeniz ekibi 25 gol atıp kalesinde 38 gol gördü ve maç başına 3,50 gol ortalamasına ulaştı. Aytemiz Alanyaspor 38 golle ligin en çok gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Bu arada Alanyaspor, 21 golle bu sezon şu ana kadar sahasında en çok gol yiyen takım oldu.
DEPLASMANDA ŞOV YAPIYOR
Beşiktaş, Süper Lig'in son üç sezonunda deplasmanda oynadığı 44 maçta 29 kez kazandı ve %66'lık bir galibiyet oranı yakaladı. Beşiktaş bu sezon 10 dış saha maçında 6 galibiyet, geçen sezon 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi; önceki sezon ise 12 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Beşiktaş böylece son üç sezonda deplasmanda oynadığı 44 maçta 94 puan topladı ve 2,14 puan ortalamasına ulaştı.
ALANYA DEMEK, GOL DEMEK
Aytemiz Alanyaspor bu sezon maçlarında en çok gol olan takım oldu. Akdeniz ekibi 25 gol atıp kalesinde 38 gol gördü ve maç başına 3,50 gol ortalamasına ulaştı. Aytemiz Alanyaspor 38 golle ligin en çok gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Bu arada Alanyaspor, 21 golle bu sezon şu ana kadar sahasında en çok gol yiyen takım oldu.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:59
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