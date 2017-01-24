Kara kuvvetleri

Yeni transfer Ryan Babel ve defansın sigortası Marcelo, Kartal'ın geceyi aydınlatan diğer isimleriydi. Siyah-beyazlı formayı ikinci kez giyen Hollandalı, klasını konuşturan bir golle taraftarı mest etti. İlk olarak 13. dakikada ağları sarsan tecrübeli oyuncunun golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Babel, 39'da ise adeta iptal edilen golün acısını çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalmasının ardından topa basıp arkasından gelen diğer iki kişiyi de yatıran 30 yaşındaki futbolcu ardından meşin yuvarlağı boş kaleye gönderip Süper Lig'de 622 gün sonrası gol sevinci yaşadı. Daha önce Kasımpaşa'da forma giyen Babel, son golünü 12 Mayıs 2015'te atmıştı.



GALATASARAY'A DA ATMIŞTI

Sürpriz golleri adamı Marcelo da iş başındaydı. Özellikle duran toplarda rakip savunmaların kabusu olan Brezilyalı, 73'te Q7'nin kornerden kestiği topa yükselip topu kafayla ağlara yolladı. Bu sezon daha önce de 2-2 biten Galatasaray ve 1-1'lik Başakşehir maçlarında gol atan Marcelo geçen sezon ligde attığı gol sayısını geride bıraktı. Öte yandan Babel, karşılaşmanın ardından "İyi mücadele ettik. Farklı kazanmak daha güzel. Liderliğe yükseldik ve ligi burada bitirmek için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.



GOL ATMAK İSTİYORUM

Marcelo, bu performansı devam ettirmek istediklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu "Deplasmanda kazanmak önemliydi. Aynı derecede zordu. Konya maçı da zor olacak. Gollerime devam etmek istiyorum" dedi.