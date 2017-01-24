 Kadroda 5 isim yoktu – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Kadroda 5 isim yoktu

    Kadroda 5 isim yoktu
    Kartal'da Türkiye Kupası'ndaki ilk 11'den 5 oyuncu dün yoktu. Osmanlı karşısında 2. yarıda Babel'in yerine giren Kerim Frei'nin yanı sıra Darıca G.Birliği maçında ilk 11'de yer alan Veli, Rhodolfo, Atınç, Aras ve Utku 18 kişilik kadroda yer almadı.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:38
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