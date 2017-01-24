Haksız rekabet
Bir sağda, bir solda beliren, Cenk ve Marcelo’yu golle buluşturan Portekizli yıldız, üstüne penaltıdan bir de gol attı, maçı aldı götürdü.
Alanya maçında tam bir Ricardo Quaresma fırtınası esti. Siyah-beyazlı ekibin orkestra şefliğine soyunan başarılı futbolcu, galibiyeti adeta tek başına söktü aldı. Sahada devleşen portekizli oyuncu, maçı 1 gol, 2 asist ile tamamladı. 13. dakikada Cenk Tosun, 73. dakikada ise Marcelo'ya adrese teslim ortalar kesen Quaresma, 46. dakikada ise kazanılan penaltı atışında topun başına geçti. Topu rahatlıkla ağlara bırakan yıldız futbolcu, ligdeki ilk golünü ağlara yollamanın sevincini yaşarken iyi futbolunu da golle süslemiş oldu.
'ARAMIZDA SORUN OLMAZ'
Osmanlıspor maçında oyundan alınmasına tepki olarak eldivenlerine yere atan Quaresma, attığı golün ardından hocasının boynuna sarılarak gönlünü almayı da ihmal etmedi. Karşılaşma sonunda oldukça mutlu görünen Portekizli, "Hocayla bugüne kadar hiçbir zaman problem yaşamadık. Çok tecrübeli bir hoca, bizi de iyi anlıyor. Örnek aldığımız bir kişi. Uzun yıllar birlikte çalışmak isterim... Aramızda hiçbir sıkıntı yok, olmaz da..." diye konuştu. Taraftarlarının kalbini bir kez daha fetheden siyah-beyazlı oyuncu, dün akşam asist sayısını 7'ye çıkardı.
NASIL OYNADI?
-Gol: 1
-Asist: 2
-Şut: 4
-İsabetli şut: 2
-Trivela şut: 2
-Orta: 19
-İsabetli orta: 8
'ARAMIZDA SORUN OLMAZ'
Osmanlıspor maçında oyundan alınmasına tepki olarak eldivenlerine yere atan Quaresma, attığı golün ardından hocasının boynuna sarılarak gönlünü almayı da ihmal etmedi. Karşılaşma sonunda oldukça mutlu görünen Portekizli, "Hocayla bugüne kadar hiçbir zaman problem yaşamadık. Çok tecrübeli bir hoca, bizi de iyi anlıyor. Örnek aldığımız bir kişi. Uzun yıllar birlikte çalışmak isterim... Aramızda hiçbir sıkıntı yok, olmaz da..." diye konuştu. Taraftarlarının kalbini bir kez daha fetheden siyah-beyazlı oyuncu, dün akşam asist sayısını 7'ye çıkardı.
NASIL OYNADI?
-Gol: 1
-Asist: 2
-Şut: 4
-İsabetli şut: 2
-Trivela şut: 2
-Orta: 19
-İsabetli orta: 8
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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