''Hakemlere üzülüyorum''
“Hakemler de biz de baskıdan etkileniyoruz. Hakem eleştirisi yaparak kendimizi ön plana çıkarmak istemiyoruz ama benim kulübeden gördüğümü hakemin daha iyi görmesi lazım. Bu güzel ülkemizde bunları tartışarak ayrışma yapmayalım”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanya maçı sonrası hakemlere üzüldüğünü söyledi. İşte Şenol Güneş'in o açıklamaları:
-Deplasmanda 3 puan, olumlu bir taraf. Ama üst seviye bir takım olarak saha içinde eksiğimiz de vardı. Oyun olarak iyi işleri 4-1'den sonra yapmadık. Daha oyuna hakim olup, daha çok pozisyon üretmeliydik. hatalar yaptık. Bunları gidermek zorundayız.
-Önümüzde zor maçlar var. Konyaspor karşılaşması bizim için kritik olacak. Konyaspor ve Karabükspor maçlarını geçersek daha olumlu düşünebiliriz.
-Ömer hazır değildi. Fizik olarak sıkıntılı. Orta sahaya hakim olup santrforsuz oynamaya çalıştık. Forvetsiz oynadık. Skor da 1-0 olunca böyle bir hamle yaptık.
-Cenk'in belinde bir spazm oldu. Oyundan sonra daha da arttı. Sakatlığın büyümesi ileriki maçları da etkiler. Ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum
-Hakemlere üzülüyorum. Onlar da biz de baskıdan etkileniyoruz.
-Aleyhimize verilen penaltı ile ilgili hakem eleştirisi yaparak kendimizi ön plana çıkarmak istemiyoruz ama benim kulübeden gördüğüm pozisyonu hakemin saha içinden daha iyi görmesi lazım.
-Hakemleri tartışmak bize bir şey kazandırmıyor. Bu güzel ülkemizde bunları tartışarak ayrışma yapmayalım.
AĞABEYİMİZİ KAYBETTİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün defnedilen Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için "Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Güneş, "Çok değerli bir ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İlhan ağabey herkesin gurur duyacağı bir şekilde ayrıldı aramızdan" diye konuştu.
-Deplasmanda 3 puan, olumlu bir taraf. Ama üst seviye bir takım olarak saha içinde eksiğimiz de vardı. Oyun olarak iyi işleri 4-1'den sonra yapmadık. Daha oyuna hakim olup, daha çok pozisyon üretmeliydik. hatalar yaptık. Bunları gidermek zorundayız.
-Önümüzde zor maçlar var. Konyaspor karşılaşması bizim için kritik olacak. Konyaspor ve Karabükspor maçlarını geçersek daha olumlu düşünebiliriz.
-Ömer hazır değildi. Fizik olarak sıkıntılı. Orta sahaya hakim olup santrforsuz oynamaya çalıştık. Forvetsiz oynadık. Skor da 1-0 olunca böyle bir hamle yaptık.
-Cenk'in belinde bir spazm oldu. Oyundan sonra daha da arttı. Sakatlığın büyümesi ileriki maçları da etkiler. Ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum
-Hakemlere üzülüyorum. Onlar da biz de baskıdan etkileniyoruz.
-Aleyhimize verilen penaltı ile ilgili hakem eleştirisi yaparak kendimizi ön plana çıkarmak istemiyoruz ama benim kulübeden gördüğüm pozisyonu hakemin saha içinden daha iyi görmesi lazım.
-Hakemleri tartışmak bize bir şey kazandırmıyor. Bu güzel ülkemizde bunları tartışarak ayrışma yapmayalım.
AĞABEYİMİZİ KAYBETTİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün defnedilen Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için "Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Güneş, "Çok değerli bir ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İlhan ağabey herkesin gurur duyacağı bir şekilde ayrıldı aramızdan" diye konuştu.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:13
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