 Gönül maçı bitiremedi – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Gönül maçı bitiremedi

    Gönül maçı bitiremedi
    Teknik direktör 'in dün ilk 11'de sahaya sürdüğü dün maçı bitiremedi. 76. dakikaya kadar sahada kalan tecrübeli sağ bek, sakatlandığı için yerini Beck'e bıraktı. Bir süre sekerek oynayan 'ün kesin durumunun bugün yapılacak ayrıntılı kontrollerden sonra netleşeceği belirtildi. Gökhan durumunun iyi olduğunu dile getirdi.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:35
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