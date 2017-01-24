Gönül maçı bitiremedi
Teknik direktör Şenol Güneş'in dün ilk 11'de sahaya sürdüğü dün maçı bitiremedi. 76. dakikaya kadar sahada kalan tecrübeli sağ bek, sakatlandığı için yerini Beck'e bıraktı. Bir süre sekerek oynayan Gökhan Gönül'ün kesin durumunun bugün yapılacak ayrıntılı kontrollerden sonra netleşeceği belirtildi. Gökhan durumunun iyi olduğunu dile getirdi.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:35
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