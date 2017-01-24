Eto’o tezahüratı
Kartal'ın deplasmandaki sınavında Alanyasporlu taraftarlar, Beşiktaş'a göndermede bulundular. Karşılaşma öncesinde ev sahibi futbolseverler, Beşiktaş'ın uzun süre transfer gündeminde bulunan Antalyasporlu Eto'o lehine bağırarak tempo tuttular. Buna karşılık kale arkasındaki Beşiktaşlılar da karşı tezahüratta bulundular.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:13
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