 Eto’o tezahüratı – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Eto’o tezahüratı

    Eto’o tezahüratı
    Kartal'ın deplasmandaki sınavında Alanyasporlu taraftarlar, 'a göndermede bulundular. Karşılaşma öncesinde ev sahibi futbolseverler, Beşiktaş'ın uzun süre transfer gündeminde bulunan Antalyasporlu Eto'o lehine bağırarak tempo tuttular. Buna karşılık kale arkasındaki Beşiktaşlılar da karşı tezahüratta bulundular.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:13
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