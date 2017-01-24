Çocuklar yine üşüdü!

Bir klasik haline gelen, çocukların seremoniye önlem alınmadan çıkarılması nedeniyle üşümelerine bir kez daha rastlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sırasında Beşiktaşlı futbolculardan Fabri ve Tosic'in, eşofman üstlerini seremoniye katılan ve soğuk nedeniyle üşüyen çocuklara vermeleri dikkat çekti.



YOĞUN GÜVENLİK

Maç için alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti. Karşılaşmanın oynandığı stadın bulunduğu Oba Mahallesi'nin jandarma bölgesi olması nedeni ile, stada giden tüm yollarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taraftarlar, iki ayrı güvenlik noktasında arandıktan sonra stada girebildi. Jandarma ekipleri, şüpheli araçlarda da arama yaptı.