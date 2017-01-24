 Cenk’in boşu yok – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Cenk’in boşu yok

    Cenk’in boşu yok

    Quaresma’nın ortasını kafayla ağlara gönderen siyah-beyazlı futbolcu, son 5 maçta 5. golünü attı. 12. golünü ulaşan Cenk, belindeki ağrı nedeniyle 36’da oyundan çıktı.

    'ın formda ismi Cenk Tosun, Alanyaspor ağlarını da havalandırdı. 13. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasına çok iyi yükselen yıldız futbolcu, kafayla takımını öne geçiren golü kaydetti. Son 5 maçında 5. golünü kaydeden Cenk, sadece Gaziantepspor maçında gol bulamadı.

    Bu sezon oynadığı 18 karşılaşmanın 10'unda fileleri havalandırmayı başaran Cenk Tosun, gol sayısını 12'ye yükseltti ve krallık yarışında emin adımlarla yürüyüşünü sürdürdü.

    Takımını rahatlatan golü atan siyah- beyazlı yıldız, belindeki ağrı nedeniyle 36. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bıraktı. Bu arada belinde spazm oluşan 'un son durumu bugün yapıcak kontrolde belli olacak.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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