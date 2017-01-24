Cavcav için saygı duruşu yapıldı
Karşılaşma öncesi Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, sahaya üzerinde "Türk Hava Kurumu 92 yaşında", Beşiktaşlı futbolcular ise "Hayatına Sahip Çık" yazılı pankartlarla çıktı. Maçtan önce de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve dün toprağa verilen Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:15
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