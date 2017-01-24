Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Beşiktaş, eski golcüsü Demba Ba ile masaya oturuyor.
Siyah-beyazlı takım 1,5 yıl önce Çin ekibi Shangai Shenhua takımına sattığı Demba Ba ile anlaşmıştı. 1 yıl süren Çin kariyerinin ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir sakat olan Ba, yeniden çalışmalara başlamıştı.
Beşiktaş yönetimine sakatlığının düzelmesinin ardından mesaj gönderen Ba, siyah-beyazlı formayı giyebileceğini iletmişti. Yıldız golcünün hafta sonuna kadar İstanbul'a geleceği ve burada sağlık kontrollerinden geçeceği bildirildi. Eğer Demba Ba'nın sağlık kontrollerinden herhangi bir pürüz çıkmazsa, başarılı golcü resmi sözleşmeye imza atacak.
Alınan bilgilere göre Demba Ba için Shangai Shenhua'ya Beşiktaş'ın herhangi bir ücret ödemeyeceği de gelen haberler arasında.
Beşiktaş yönetimine sakatlığının düzelmesinin ardından mesaj gönderen Ba, siyah-beyazlı formayı giyebileceğini iletmişti. Yıldız golcünün hafta sonuna kadar İstanbul'a geleceği ve burada sağlık kontrollerinden geçeceği bildirildi. Eğer Demba Ba'nın sağlık kontrollerinden herhangi bir pürüz çıkmazsa, başarılı golcü resmi sözleşmeye imza atacak.
Alınan bilgilere göre Demba Ba için Shangai Shenhua'ya Beşiktaş'ın herhangi bir ücret ödemeyeceği de gelen haberler arasında.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 15:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
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beyler sabredelim dün gece nazifoğlu 30 yaşüstü herkesin gönderileceğini söyledi. resmen söylenmese de bu yıl feda sezonu. ona rağmen bu kadar puan topladık
Beşiktaş'tan Demba Ba bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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