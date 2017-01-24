 Beşiktaş'tan Demba Ba açıklaması – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    'tan açıklaması

    Beşiktaş'tan Demba Ba açıklaması
    , Alanyaspor'u farklı mağlup ederken, İkinci Başkan forvet transferi için, " gittiği günden beri gönlü burada olan bir futbolcu. Her zaman Beşiktaş'a gelmek istiyor" ifadesini kullandı. Yönetici Metin Albayrak da, "Devre arasında almak istediğimiz futbolcular boşta değil" yorumunu yaptı.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:48
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