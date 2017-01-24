Beşiktaş, Alanyaspor'u farklı mağlup ederken, İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi forvet transferi için, "Demba Ba gittiği günden beri gönlü burada olan bir futbolcu. Her zaman Beşiktaş'a gelmek istiyor" ifadesini kullandı. Yönetici Metin Albayrak da, "Devre arasında almak istediğimiz futbolcular boşta değil" yorumunu yaptı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:48
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Beşiktaş'tan Demba Ba açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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