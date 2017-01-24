 Beşiktaş'a müjdeli haber – Fotomaç – 24 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'a müjdeli haber

    Beşiktaş'a müjdeli haber

    Beşiktaş'ta Caner Erkin sevinci yaşanıyor.

    24 Ekim 2016'da oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve aşil tendonları kopan Caner Erkin saha antrenmanlarına başladı.

    Ameliyat sonrası normal tedavi süresi 6 ay olan sakatlığını beklenenden daha kısa sürede atlatmaya başlayan Caner Erkin'in ligin son 6-7 maçına yetişmesi bekleniyor.

    Kendini oldukça iyi hisseden Caner'in şimdilik koşular yaptığı ve bir kaç hafta sonra top çalışmalarına da başlayacağı öğrenildi.

    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'a müjdeli haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.