Beşiktaş'a müjdeli haber
Beşiktaş'ta Caner Erkin sevinci yaşanıyor.
24 Ekim 2016'da oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve aşil tendonları kopan Caner Erkin saha antrenmanlarına başladı.
Ameliyat sonrası normal tedavi süresi 6 ay olan sakatlığını beklenenden daha kısa sürede atlatmaya başlayan Caner Erkin'in ligin son 6-7 maçına yetişmesi bekleniyor.
Kendini oldukça iyi hisseden Caner'in şimdilik koşular yaptığı ve bir kaç hafta sonra top çalışmalarına da başlayacağı öğrenildi.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 15:18
- Zorlu maçın biletleri satışa çıktı
Toplam 6
Yorum
mehmet soğuk yerlerde de kapalı tavan ve ısıtma olsun isteriz... :)
- Kaybeden yetişir
Toplam 10
Yorum
Sneijder_W Para Para Para !!!! $500 Milyon dolar. of of of....
- Galatasaray'da flaş gelişme!
Toplam 28
Yorum
beyler sabredelim dün gece nazifoğlu 30 yaşüstü herkesin gönderileceğini söyledi. resmen söylenmese de bu yıl feda sezonu. ona rağmen bu kadar puan topladık
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