Atiba sorunsuz atlattı
Beşiktaş'ın önemli oyuncularından Atiba Hutchinson, sarı kart sınırında görevini yapmaya devam ediyor. Orta sahada savunmaya dönük başarılı oyunuyla dikkati çeken tecrübeli oyuncu, Aytemiz Alanyaspor maçını kartsız kapattı ve Atiker Konyaspor maçında da takımını yalnız bırakmadı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:00
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