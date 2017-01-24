 Atiba sorunsuz atlattı – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Atiba sorunsuz atlattı

    Atiba sorunsuz atlattı
    'ın önemli oyuncularından , sarı kart sınırında görevini yapmaya devam ediyor. Orta sahada savunmaya dönük başarılı oyunuyla dikkati çeken tecrübeli oyuncu, Aytemiz Alanyaspor maçını kartsız kapattı ve maçında da takımını yalnız bırakmadı.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
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