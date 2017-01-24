 Alanya’ya çalıştı – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Alanya’ya çalıştı

    Alanya’ya çalıştı
    Cenk'in yerine oyuna dahil olan , Ryan Babel'in attığı golün asistini yaptı. Ligin ilk maçında Alanyaspor ile oynanan maçta Cenk Tosun'u golle buluşturan futbolcu, dün akşam da Babel'e servis yaptı ve ligdeki 2. asistine imza attı.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
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