Alanya’ya çalıştı
Cenk'in yerine oyuna dahil olan Tolgay Arslan, Ryan Babel'in attığı golün asistini yaptı. Ligin ilk maçında Alanyaspor ile oynanan maçta Cenk Tosun'u golle buluşturan futbolcu, dün akşam da Babel'e servis yaptı ve ligdeki 2. asistine imza attı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:02
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