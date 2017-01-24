Alanya hocasız çıktı!

Rizespor yenilgisi sonrası Hüseyin Kalpar istifa ettiği için teknik direktörsüz kalan ev sahibi takımı, sahaya altyapı antrenörü Mustafa Camunak çıkardı.

Süper Lig'de geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen ve teknik direktör Hüseyin Kalpar'la yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmaya altyapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde çıktı. Camunak maç sonrası, "Süper Lig'in en iyi takımlarından birine karşı oynadık. elimizden gelenin en iyisini sergilemeye çalıştık. Sonuçta kaybettik. Yolumuza devam edeceğiz. Bu takımın yeri sıralamanın sonları değil" ifadesini kullandı.