 Ryan Babel'den süper siftah – Fotomaç – 23 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'den süper siftah

    Ryan Babel'den süper siftah

    Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı , siyah-beyazlı formayla ilk golünü Alanyaspor karşısında attı.

    Süper Lig'de 622 gün sonra ilk golünü attı. Alanyaspor karşısında Cenk Tosun'la öne geçen Beşiktaş, Hollandalı yıldızının 39. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkarttı.

    Tolgay Arslan'ın ara pasında defans arkasına sarkan Ryan Babel, kaleci Zdenek Zlamal'ı ve 2 savunma oyuncusunu ekarte ettikten sonra topu ağlara gönderdi.

    Babel ligdeki son golünü 12 Mayıs 2015'te Balikesirspor'a atmıştı.

    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ryan Babel'den süper siftah haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.