Ryan Babel'den süper siftah
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ryan Babel, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Alanyaspor karşısında attı.
Ryan Babel Süper Lig'de 622 gün sonra ilk golünü attı. Alanyaspor karşısında Cenk Tosun'la öne geçen Beşiktaş, Hollandalı yıldızının 39. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkarttı.
Tolgay Arslan'ın ara pasında defans arkasına sarkan Ryan Babel, kaleci Zdenek Zlamal'ı ve 2 savunma oyuncusunu ekarte ettikten sonra topu ağlara gönderdi.
Babel ligdeki son golünü 12 Mayıs 2015'te Balikesirspor'a atmıştı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:02
- Fernandao'dan Fatih Terim'e formalı mesaj
Toplam 3
Yorum
Berkay Hll be Fernandao hll sana.Reis gelmeni isteriz :D Hayırlısıyla gelirsin :)
- Counter-Strike
Toplam 5
Yorum
görkem gggggggüüüüüüüüüzzzzzzzzzeeeeeeeeeellllllllll
- Gidiyor musun!
Toplam 10
Yorum
Bence Zaten Bonsveris Veremiyorlar Ücret okadar büyük Sikinti degil
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