 Quaresma: Şenol Güneş'i örnek alıyorum – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    : Şenol Güneş'i örnek alıyorum

    Quaresma: Şenol Güneş'i örnek alıyorum

    Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında 1 gol, 2 asist yaparak maçın adamı olan Ricardo , maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda teknik direktör Şenol Güneş hakkında açıklamalarda bulundu.

    İşte 'nın açıklamaları:

    "Liderliğe oturduğumuz için mutluyuz ama önümüzde çok kritik maçlar var. Bu şekilde takım oyunu ile devam edersek, başarılı oluruz. Önemli olan takım olmak. Şenol Güneş ile bugüne kadar problem yaşamadık. Hoca çok tecrübeli ve insanı anlıyor. Beşiktaş'ta uzun bir süre onunla beraber çalışmak istiyorum. Örnek aldığım bir insan. Her şeyimiz onun için. Aramızda hiçbir sıkıntı yok ve olmaz da"

    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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