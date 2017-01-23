Quaresma: Şenol Güneş'i örnek alıyorum
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında 1 gol, 2 asist yaparak maçın adamı olan Ricardo Quaresma, maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda teknik direktör Şenol Güneş hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte Quaresma'nın açıklamaları:
"Liderliğe oturduğumuz için mutluyuz ama önümüzde çok kritik maçlar var. Bu şekilde takım oyunu ile devam edersek, başarılı oluruz. Önemli olan takım olmak. Şenol Güneş ile bugüne kadar problem yaşamadık. Hoca çok tecrübeli ve insanı anlıyor. Beşiktaş'ta uzun bir süre onunla beraber çalışmak istiyorum. Örnek aldığım bir insan. Her şeyimiz onun için. Aramızda hiçbir sıkıntı yok ve olmaz da"
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:44
- Trabzon'un en iyi yaptığı şey
Toplam 1
Yorum
Helal hoca Kimseye Camur atmadan kisaca,bukemedigim bilegi operim diyor.tebrikler...
- İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı
Toplam 5
Yorum
başkanım allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde uyu allah ailesine sevenlerine sabır versin
- Beşiktaş maçında 2 penaltı
Toplam 12
Yorum
şampiyon beşiktaş dün uydurma penaltı kazanan fb bugün aleyhine penaltı uydurulan beşiktaş
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