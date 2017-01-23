 Ersan’da para rötarı – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Ersan’da para rötarı

    Ersan’da para rötarı
    'ün Beşiktaş'a imza atmamasının nedeni ortaya çıktı. Hebei Fortune'nin tecrübeli oyuncuya sözleşmesini feshetmek için 4.4 milyon euro önerdiği, Ersan'ın ise 6.4 milyon euro talep ettiği bildirildi. Ersan'ın sorun çözülürse Beşiktaş'a transfer olacağı belirtildi.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:34
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