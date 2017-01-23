Ersan’da para rötarı
Ersan Gülüm'ün Beşiktaş'a imza atmamasının nedeni ortaya çıktı. Hebei Fortune'nin tecrübeli oyuncuya sözleşmesini feshetmek için 4.4 milyon euro önerdiği, Ersan'ın ise 6.4 milyon euro talep ettiği bildirildi. Ersan'ın sorun çözülürse Beşiktaş'a transfer olacağı belirtildi.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Ersan’da para rötarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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