Yamantürk resmen aday
Tevfik Yamantürk, Yalçın Karadeniz'den boşalan divan kurulu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Divan kurulu başkanlığına aday olduğunu ve henüz listesinin belli olmadığını dile getiren Yamantürk, "Beşiktaş büyük bir aile. Aile içinde, kardeşler arasında nasıl çekişme olmazsa burada da olmamalı. Masadan kalkmayı bileceksiniz. Bazen kaybederken kazanırsınız" diye konuştu.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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