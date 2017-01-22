 Yamantürk resmen aday – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Yamantürk resmen aday

    Yamantürk resmen aday
    , Yalçın Karadeniz'den boşalan divan kurulu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Divan kurulu başkanlığına aday olduğunu ve henüz listesinin belli olmadığını dile getiren Yamantürk, " büyük bir aile. Aile içinde, kardeşler arasında nasıl çekişme olmazsa burada da olmamalı. Masadan kalkmayı bileceksiniz. Bazen kaybederken kazanırsınız" diye konuştu.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:18
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