 U17’ler kazandı – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    U17’ler kazandı

    U17’ler kazandı
    Beşiktaş U-17 Takımı, 'u 1-0 mağlup etti. Hekimbaşı Suni Çim Sahası'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıların tek golünü Mustafa Çay kaydetti.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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