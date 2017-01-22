Şenol Güneş’in çok özel hayali!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vodafone Arena'nın içinde yapılan yeni kulüp binasının açılışında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Keşke olabilse de yolları yerin altına indirip de, üstü yürüyüş alanları gezi alanları, Taksim'e, Nişantaşı'na sahile birleştirip; bu tarihi doku ile birleştirebilsek çok daha güzel olacak. Bu güzelliklere katkı yapmamız şart" diye konuştu.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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