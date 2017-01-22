 Şenol Güneş’in çok özel hayali! – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    ’in çok özel hayali!

    Şenol Güneş’in çok özel hayali!
    Teknik Direktörü , 'nın içinde yapılan yeni kulüp binasının açılışında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Keşke olabilse de yolları yerin altına indirip de, üstü yürüyüş alanları gezi alanları, Taksim'e, Nişantaşı'na sahile birleştirip; bu tarihi doku ile birleştirebilsek çok daha güzel olacak. Bu güzelliklere katkı yapmamız şart" diye konuştu.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
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