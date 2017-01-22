 Kerim’in menajeri parasını istedi – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Kerim’in menajeri parasını istedi

    Kerim’in menajeri parasını istedi
    'yi Birmingham'a götüren menajer Touihiri, İstanbul'da Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geldi. Tunus asıllı menajer 250 bin euro'luk danışmanlık ücretinin ödenme süreci hakkında bilgi isterken, Töre'nin operasyonuyla ilgili bilgileri paylaştı.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:23
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