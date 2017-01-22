 Dışarda %65 kazanıyor – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Dışarda %65 kazanıyor

    Dışarda %65 kazanıyor

    , Süper Lig'in son 3 sezonunda deplasmanda oynadığı 43 maçta 28 kez kazandı (%65 galibiyet oranı).

    bu sezon 9 deplasman maçında 5 kez kazanırken, geçen sezon 17 deplasman maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi almış ve 36 puan toplamıştı. Beşiktaş önceki sezon ise 12 galibiyet 1 beraberlik 4 yenilgi ile bu kez 37p uan toplamıştı. Beşiktaş böylece son üç sezonda deplasmanda oynadığı 43 maçta 91 puan topladı ve 2,1 puan ortalamasına ulaştı.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:27
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