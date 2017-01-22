Dışarda %65 kazanıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in son 3 sezonunda deplasmanda oynadığı 43 maçta 28 kez kazandı (%65 galibiyet oranı).
Beşiktaş bu sezon 9 deplasman maçında 5 kez kazanırken, geçen sezon 17 deplasman maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi almış ve 36 puan toplamıştı. Beşiktaş önceki sezon ise 12 galibiyet 1 beraberlik 4 yenilgi ile bu kez 37p uan toplamıştı. Beşiktaş böylece son üç sezonda deplasmanda oynadığı 43 maçta 91 puan topladı ve 2,1 puan ortalamasına ulaştı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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