 ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!'' – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    ''’tan asla ayrılmam!''

    ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''

    Talisca, transferinde önemli payı bulunan Rui Costa’ya “’tan ayrılmayı asla istemiyorum” diye konuştu.

    'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, bonservisi elinde olan Benfica'ya dönmek istemiyor... Siyah-beyazlı yönetimle görüşen Brezilyalı oyuncu; kendisini Brezilya'da bulup çıkaran Rodolfo Vaz ve transferinde önemli payı bulunan Rui Costa ile birer görüşme yaptığını; onlara da İstanbul'da kalıp, Beşiktaş taraftarı için oynamak istediğini özellikle belirttiği öğrenildi.

    SÜPER LİG'DE 7 MAÇTA 5 GOL ATTI
    Süper Lig'de bu sezon 7 maça çıkan Talisca, 5 gol atmayı başardı. Brezilyalı oyuncu kaleye 13 isabetli şut çekti, 1 de asist yapmayı başardı. Bu arada Talisca'nın son dönemde F.Bahçe'nin pek çok transfere ön ayak olan Carlos Leite ile anlaştığı öğrenildi.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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