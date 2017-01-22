''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''
Talisca, transferinde önemli payı bulunan Rui Costa’ya “Beşiktaş’tan ayrılmayı asla istemiyorum” diye konuştu.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, bonservisi elinde olan Benfica'ya dönmek istemiyor... Siyah-beyazlı yönetimle görüşen Brezilyalı oyuncu; kendisini Brezilya'da bulup çıkaran Rodolfo Vaz ve transferinde önemli payı bulunan Rui Costa ile birer görüşme yaptığını; onlara da İstanbul'da kalıp, Beşiktaş taraftarı için oynamak istediğini özellikle belirttiği öğrenildi.
SÜPER LİG'DE 7 MAÇTA 5 GOL ATTI
Süper Lig'de bu sezon 7 maça çıkan Talisca, 5 gol atmayı başardı. Brezilyalı oyuncu kaleye 13 isabetli şut çekti, 1 de asist yapmayı başardı. Bu arada Talisca'nın son dönemde F.Bahçe'nin pek çok transfere ön ayak olan Carlos Leite ile anlaştığı öğrenildi.
SÜPER LİG'DE 7 MAÇTA 5 GOL ATTI
Süper Lig'de bu sezon 7 maça çıkan Talisca, 5 gol atmayı başardı. Brezilyalı oyuncu kaleye 13 isabetli şut çekti, 1 de asist yapmayı başardı. Bu arada Talisca'nın son dönemde F.Bahçe'nin pek çok transfere ön ayak olan Carlos Leite ile anlaştığı öğrenildi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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